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Пятница, 12 августа 2022, 17:10 мск

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В Челябинской области высохла река. Жители винят местного олигарха

Южноуральцы пожаловались властям региона на золотопромышленника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Верхнеуральского района крайне обеспокоены состояние реки Курасан. Об этом они рассказали в интернет-сообществе «Текслер, помоги».

По словам южноуральцев, прежнее русло реки высохло. В произошедшем они винят холдинг «Южуралзолото», принадлежащий депутату Законодательного собрания Челябинской области Константину Струкову.

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Авторы обращениязаявили, что представители компании перекрыли реку в районе поселков Горбуновский, Краснинский, Сухтелинский и Петропавловский и, якобы, забирают всю воду для обеспечения работы золотодобывающего предприятия. Простым же людям и животным оставили лишь сухое русло.

«На карьере «Курасан» полностью нарушены все требования экологии, – пишут южноуральцы. – Уже были задокументированные случаи гибели диких животных!» Последнее жители связывают с исчезновением реки под воздействием производственных процессов.

Жители района требуют вмешательства в возникшую ситуацию губернатора и правительства Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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