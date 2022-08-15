Глава Росприроднадзора услышала жалобы челябинецв на смог

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила о готовящихся проверках челябинских промышленных предприятий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», страдающих от многодневного смога челябинцев услышали в Москве. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова вынуждена была прокомментировать сложившуюся в столице Южного Урала ситуацию в своем телеграм-канале.

Напомним, жалобы на загрязнение атмосферного воздуха в Челябинске поступали от горожан на протяжении всей первой половины августа. Ситуацию осложняли неблагоприятные метеорологические условия, продолжавшиеся с 3 по 11 августа, установившаяся в регионе жара и дым от лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе. Но даже после прекращения НМУ дышать в городе, по признанию южноуральцев, стало ненамного легче.

По словам Светланы Радионовой, подтверждают субъективные ощущения горожан и наблюдения специалистов Росприроднадзора. «Жители Челябинска обратились ко мне за помощью – в городе стоит смог, дышать нечем, просят лично вмешаться и решить проблему. Мы знаем о ситуации – только сегодня наши специалисты зафиксировали 26 превышений содержания вредных веществ в воздухе», – сообщила чиновница в телеграм-канале в субботу, 13 августа.

Как уточнила глава надзорного ведомства, мониторинг состояния воздуха проходит ежедневно. «Анализируются замеры с контрольных точек Челябинского электрометаллургического завода (ЧЭМК). Ведомство уже обратилось в прокуратуру за разрешением на внеплановую проверку основных загрязнителей», – заявила г-жа Радионова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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