В Челябинске больше 20 железнодорожников задержали за кражу топлива

В Челябинске за кражу 50 тонн дизельного топлива задержали больше 20 человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Топливно-энергетический комплекс» транспортные полицейские задержали подозреваемых в хищениях дизельного топлива, предназначенного для нужд ОАО «РЖД».

Установлено, что группу организовал 50-летний бизнесмен из Челябинска, зарабатывавший на грузоперевозках, а также купле-продаже горюче-смазочных материалов. В ее состав вошли более 20 работников Южно-Уральской железной дороги.

Соучастники получали топливо на Главном материальном складе ЮУЖД якобы для нужд структурных подразделений железной дороги, после чего производили его фиктивное списание. Похищенное топливо перевозили на «кустарную» автозаправочную станцию, где и продавали. Вырученные средства делили между собой.

В ходе обысков на территории АЗС изъято более 2,5 тонн похищенного дизельного топлива. Также обнаружено более 10 тонн дизельного топлива, подготовленного к последующему хищению.

В общей сложности челябинцам удалось украсть свыше 50 тонн горючего. Ущерб, причиненный железнодорожному предприятию, превысил 5 миллионов рублей.

Активным участникам преступной группы и ее организатору предъявлено обвинение в совершении кражи. В отношении четверых фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности и других участников, причастных к хищению дизельного топлива.

Челябинск, Виктор Елисеев

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