«Невозможно открыть окно»: под Челябинском реку превратили в клоаку

В Коркинском районе все лето канализация стекает в реку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», небольшая речка Чумляк в Коркинском районе является проблемной не первый год.

Но если раньше главной неприятностью была засуха, из-за которой водоем все больше мелеет, в этом году добавилась проблема посерьезнее. «Все лето в реку льется канализация, – рассказала агентству жительница Коркино Любовь Милюшова. – На улице и дома жара, но невозможно окно открыть, такой запах стоит».

По словам коркинки, внимания на превратившуюся в клоаку реку местные власти не обращают. По крайней мере, никаких действий для решения проблемы до сих пор не предпринимали. Между тем, за несколько последних месяцев в реке пропала рыба. Погибли лягушки, исчезли обитавшие в водоеме ондатры. Не видят жители и чаек, к которым давно привыкли.

«Два года назад я брала из речки воду для полива огорода. Она была чистая, хорошая, – рассказывает Любовь Милюшова. – Лягушки такие концерты устраивали. А сейчас – все погибло. Ни рыбы, ни ондатр. Я еще удивлялась – куда это чайки пропали? А потом все ясно стало: рыбешка-то вся передохла, чем им питаться теперь».

В прокуратуре, куда обратилась женщина, она узнала, что жалобы на катастрофическую ситуацию поступали в надзорное ведомство и раньше. Закончилось все судом, который обязал администрацию Коркинского района провести ремонт неисправного канализационного коллектора, из которого и льются нечистоты в реку.

Однако суд состоялся совсем недавно – в начале августа. И когда власти решат выполнить требование судьи – неизвестно.

«Пока они деньги найдут, пока проведут торги... Я боюсь, что все это и зимой будет сливаться...» – делится своим беспокойством коркинка.

В пресс-службе администрации Коркинского района корреспонденту РИА «Новый День» сообщили, что вопрос обсуждался накануне на аппаратном совещании, но подробности уточнить не смогли.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»