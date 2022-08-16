Жителям Коркино долго придется дышать «ароматами» реки, превратившейся в сточную канаву

Жителям Коркино долго придется дышать «ароматами» реки Чумляк, превратившейся в сточную канаву.

Как уже сообщал «Новый День», жители Коркинского городского поселения пожаловались на сток канализационных вод в речку Чумляк.

По их словам, еще два года назад воду из реки можно было использовать для полива огородов, она была чистой. Но летом нынешнего года водоем заполнили канализационные стоки. Из реки исчезла вся живность, а сами коркинцы на протяжении жарких месяцев не могут открыть окна из-за распространившейся в воздухе вони.

Разбираясь с возникшей проблемой, женщина дошла до прокуратуры, где ей рассказали, что жалобы на разлив канализации поступали в надзорное ведомство и раньше. Закончилось все судом, который обязал администрацию Коркинского городского поселения построить новый канализационный коллектор взамен изношенного старого, из которого нечистоты периодически попадают и в реку.

В администрации Коркинского городского поселения сообщили РИА «Новый День», что жалоба, ставшая причиной судебного разбирательства, загрязнения реки не касалась: после одной из аварий на коллекторе пострадал земельный участок горожанки, которая и обратилась в прокуратуру.

Что касается судебного решения, то его исполнение может занять год или два из-за значительного объема финансирования. «Мы сами заинтересованы в строительстве коллектра, ведь речь идет о благополучии всего города», – заявил замглавы поселения Валерий Савельев. Но, по словам чиновника, бюджет поселения слишком мал для реализации подобного проекта.

Старый коллектор был построен еще в 1960-е годы. Он достаточно протяженный, проходит через весь частный сектор и в значительной степени изношен. Потом построили резервную ветку, тоже в советское время. Ее задействуют в случае аварий на основной трубе. «Периодически происходят аварии, ликвидируют их обычно за день – два, заменяя небольшие аварийные участки трубы, – рассказал замглавы поселения. – Сейчас мы начали подготовительные работы: обследуем территорию, выполняем изыскания. Определенную помощь в этом нам оказывает челябинское МУП ПОВВ, в управлении которого находятся сети водоснабжения и водоотведения. Потом уже можно будет говорить о разработке проекта и его реализации».

Челябинск, Виктор Елисеев

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