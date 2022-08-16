Ростехнадзор раскритиковал позицию мэрии Челябинска по проезду через Шершневскую плотину

В Ростехнадзоре обрушились на чиновников администрации Челябинска с критикой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского управления Ростехнадзора, руководитель территориального подразделения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Андрей Таранов высказал недовольство бездействием городских чиновников в ходе совещания по вопросу негативного влияния сверхнормативных нагрузок от проезда автотранспорта по автодороге, проходящей по гребню Шершневского гидроузла в Челябинске, проходившего под председательством заместителя губернатора Челябинской области Александра Козлова.

Руководитель управления высказал беспокойство, что установленные ограничения движения автотранспортных средств по автодороге, проходящей по сооружениям (по массе 3,5 тонны для грузовых автомобилей и составов и 20 тонн для автобусов, а также 40 километров в час по скорости для всех транспортных средств) не соблюдаются.

Отдельно чиновник обратил внимание участников совещания «на неудовлетворительную работу администрации города Челябинска, не принимающей соответствующих мер по разработке и реализации мероприятий по выявлению и пресечению нарушений установленных ограничений движения по автодороге», – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

По результатам совещания были приняты решения о координации совместных действий для безопасной эксплуатации Шершневского гидроузла, а также определены мероприятия для реализации, включающие в том числе разработку дорожной карты с установлением конкретных сроков и ответственных должностных лиц.

Челябинск, Виктор Елисеев

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