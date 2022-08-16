На северо-западе Челябинска вспыхнула машина такси

В Центральном районе Челябинска сгорело такси.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 16 августа, на пересечении улиц Академика Королева и Университетской Набережной. Видео ЧП горожане опубликовали в социальных сетях.

На кадрах видно, как горит легковой автомобиль с маркировкой одного из агрегаторов такси.

По информации ГУ МЧС по Челябинской области, в тушении возникшего пожара принимали участие сотрудники ведомства. К моменту прибытия на место пожарных в автомобиле Renault Logan не было ни водителя, ни пассажиров. В результате возгорания никто не пострадал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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