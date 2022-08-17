Каждый четвертый челябинец предпочтет новую китайскую машину подержанному «европейцу»

4% жителей Челябинска предпочтут новый китайский автомобиль европейскому с пробегом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперты «Авито Авто» провели опрос и выяснили, готовы ли водители из Челябинска рассматривать при покупке новые автомобили китайских брендов наравне с автомобилями с пробегом европейских марок.

Согласно результатам опроса, 55% респондентов отдали предпочтение европейским автомобилям с пробегом, а 24% предпочтут новый китайский автомобиль. Среди основных преимуществ автомобилей китайских брендов респонденты выделили бюджетность (61%), доступность запчастей (58%) и наличие «живых» автомобилей в салонах дилеров (47%).

В исследовании приняли участие 6 тысяч автомобилистов из разных регионов страны. Как и челябинцы, большинство опрошенных россиян пока не готовы отказаться от покупки автомобилей с пробегом европейских марок в пользу китайских альтернатив, даже несмотря на возможность приобрести новый китайский автомобиль по цене европейского авто с пробегом. «Стоит отметить, что по результатам опроса в целом по России мужчины оказались более лояльны к китайским брендам – рассмотреть авто из Поднебесной к покупке готовы 29% из них», – отметили представители портала.

Среди основных преимуществ европейских автомобилей жители Челябинска больше всего ценят надежность (55%) и высокая ликвидность автомобилей (43%). Также важными плюсами европейских брендов являются безопасность (37%) и экономичность/низкий расход топлива (33%). В списке потенциальных недостатков иномарок с пробегом из Европы оказались дорогостоящий ремонт (59%), непрозрачная история владения (35%) и высокая стоимость (33%).

Кроме того, респонденты поделились своими ожиданиями по поводу автомобилей китайских брендов. Большинство опрошенных жителей Челябинска среди основных преимуществ авто из Китая выделяют бюджетность (61%). Повлиять на выбор жителей Челябинска также может доступность запчастей (58%) и наличие «живых» автомобилей в салонах дилеров (47%). При этом опасение у опрошенных автомобилистов вызывают такие потенциальные недостатки, как низкая ликвидность при последующей продаже (37%), ненадежность (26%), а также недостаточная престижность (26%).

Если говорить об опциях автомобиля вне зависимости от страны происхождения, челябинцы не готовы ни при каких условиях отказываться от подушек безопасности (73%) и кондиционера (54%). Следующие по приоритетности опции – подогрев сидений, руля, лобового и заднего стекол (53%) и сигнализация с автозапуском (46%).

Наименее значимыми для автомобилистов Челябинска опциями оказались тревожная кнопка (11%), вентиляция сидений (9%), бесключевой доступ (9%) и система автоматической парковки (6%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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