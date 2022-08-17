Половина уральцев страдают из-за работы бессонницей

Жители Урала считают, что их работа плохо влияет на здоровье.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 76% работников Уральского федерального округа признались, что работа негативно влияет на состояние их здоровья. Таковы результаты совместного исследования hh.ru, российская платформа онлайн-рекрутинга, и СБЕР ЕАПТЕКА.

Чаще всего ухудшение самочувствия отмечали у себя люди в возрасте 25-34 лет (80%). Среди респондентов от 55 лет таких значительно меньше: каждый второй (52%) в этой возрастной группе отметил, что не испытывает проблем с самочувствием, связанных с работой.

Чаще всего работающие уральцы сталкиваются с повышенной тревожностью – с этим столкнулись 50% опрошенных. Вторым следствияем оказалась бессонница (43%). Как правило, эту проблему решают с помощью таблеток – на них пришлось 55% от всех продаж снотворных препаратов. Реже используют жидкие формы – капли для приема внутрь, настойки и растворы (45%).

На третьем месте оказались снижение зрения и проблемы с позвоночником (по 35%), на четвертом – обострение хронических заболеваний (25%). Кроме того, по 22% уральцев пожаловались на мигрень и на боли в суставах, 21% – на увеличение веса.

По данным опроса платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, обычно влияние профессии на здоровье отмечают работники сферы управления персоналом и HR-специалисты (86%). На втором месте – юристы (83%), а на третьем – IT-специалисты (82%). Четвертое место разделили бухгалтеры и секретари (по 81%). На последней строчке – маркетинг-менеджеры и PR-специалисты (79%).

Реже всего с проблемами со здоровьем сталкиваются специалисты по недвижимости (31%), сельскому хозяйству (26%) и продажам (22%).

Аналитикам удалось выделить «профессиональное влияние» на здоровье, которое присуще тем или иным сферам. Оказалось, что HR-специалисты (60%), менеджеры по строительству и недвижимости (53%), сотрудники производств и сельскохозяйственных предприятий (47%) и менеджеры по продажам (53%) чаще всего сталкиваются с нарушением сна. А вот для маркетологов, PR-специалистов (по 56%), сотрудников бухгалтерии, финансистов (по 53%) и юристов (59%) более характерно усиление тревожности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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