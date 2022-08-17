В Челябинске вынесли приговор горожанину, превратившему жену в факел

Челябинец, сжегший сожительницу, отправится в колонию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Калининский районный суд Челябинска признал местного жителя виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей.

В суде установлено, что в новогоднюю ночь 2020 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры с сожительницей облил ей керосином ноги и диван, на котором она находилась. После этого он бросил зажженную зажигалку на пол. С напольного покрытия огонь перекинулся на ковер, диван и одежду женщины.

Челябинка скончалась в больнице от термического ожога.

Суд приговорил южноуральца к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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