С марта из Челябинской области пытались вывезти 300 тонн и 19 вагонов сахара

Представители Челябинской таможни рассказали, что пытались вывезти из Челябинской области контрабандисты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», техника, оборудование и запчасти стали излюбленными грузами контрабандистов после марта 2022 года. Об этом сообщил заместитель начальника Челябинской таможни Станислав Васев.

«В начале марта руководством страны были приняты решения по ограничению экспорта, чтобы не допустить дефицита товаров первой необходимости на внутреннем рынке, – напомнил таможенник. – Речь идет о продовольствии, лекарствах, высокотехнологическом оборудовании, транспортных средствах. На мобильные группы таможни была возложена новая функция по контролю за вывозом этих товаров».

Чаще всего контрабандисты пытались вывезти технику, оборудование, запчасти – всего около 600 тонн. Из продовольствия – 40 тонн пшеницы и ячменя.

Но рекордсменом среди продуктов стал сахар. По словам Станислава Васева, за неполные полгода таможенникам удалось пресечь попытки перевезти 24 партии сахара (около 300 тонн) на автомобилях. Также бизнесмены пытались вывезти 19 вагонов сахара по железной дороге. Часто его маскировали под соль, минеральные удобрения, а однажды спрятали в партии подсолнечного масла.

Челябинск, Виктор Елисеев

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