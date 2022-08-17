В Миассе таксисты остались без денег, клюнув на «золотое» предложение

Миасские таксисты попались на удочку мошенников.

Как сообщили РИА «Новый День» пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в отдел полиции Миасса поступили заявления сразу от трех водителей такси, пострадавших от действий аферистов.

Всех троих привлекла возможность неплохо заработать: мнимые заказчики анонсировали поездки из Миасса в аэропорты Челябинска и Екатеринбурга. Но в итоге извозчики не только не заработали, но и лишились собственных денег.

В первых двух случаях южноуральцы скачали приложения для такси. Через какое-то время они увидели заявки на поездку до аэропорта Челябинска, якобы для доставки документов. Причем едва ли не сразу после отклика они получили смс-уведомления о перечисленных деньгах. Правда, тут же им позвонили и, рассыпаясь в извинениях, сказали, что деньги – гораздо больше, чем требовалось – перечислили ошибочно. И попросили перечислить их обратно.

В предвкушении щедрой оплаты за длительный рейс водители даже не подумали, что их попросту обманывают, и перевели полученную сумму. Лишь потом они узнали, что перечислили свои деньги. Общий ущерб составил 33 тысячи рублей.

В третьем случае мошенники задействовали схему, помогающую обманывать «клиентов» уже больше десяти лет. После того, как мужчина опубликовал в интернете объявление об услугах частного извоза, ему позвонил неизвестный и сказал, что желает заказать трансфер до аэропорта в Екатеринбурге. Назвал время и место, откуда его нужно будет забрать из Миасса.

Когда таксист уже направлялся по условленному адресу, «заказчик» позвонил и попросил захватить алкоголь, чтобы он мог отблагодарить людей, с которыми якобы заключает контракт по работе. Водитель в просьбе не отказал, поручив покупки своей супруге. Та приобрела спиртное, а заодно сделала пару платежей, о которых незнакомец попросил позднее. Общая сумма потраченных денег составила 17 тысяч рублей. Когда таксист с женой приехали по указанному адресу, их никто не встретил. Правда, до заказчика удалось дозвониться, но тот в ответ разразился бранью и отключил телефон.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам мошенничества. Найти аферистов пока не удалось.

Челябинск, Виктор Елисеев

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