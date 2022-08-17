Южноуральцу, зарезавшему двухлетнюю падчерицу, вынесли приговор

В Челябинской области вынесли приговор отчиму, убившему двухлетнего ребенка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 17 августа, Троицкий городской суд признал местного жителя виновным в угрозе убийства и причинении смерти по неосторожности.

Напомним, трагедия произошла 5 февраля нынешнего года. Тогда пьяный троичанин поругался со своей сожительницей. Причиной стала ревность южноуральца. В пылу ссоры он несколько раз ударил женщину, после чего схватил нож и попытался ударить ее. Удар пришелся на двухлетнюю дочь троичанки, которую та держала на руках.

Дальнейшую расправу остановила бывшая в квартире подруга женщины, отобравшая нож у ее сожителя. Раненого в ногу ребенка доставили в больницу. Однако нож попал в артерию. Малышка потеряла много крови и умерла в медицинском учреждении.

Суд приговорил южноуральца к полутора годам колонии общего режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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