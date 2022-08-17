На Южный Урал нагрянут заморозки

Температура в Челябинской области понизится до отрицательных отметок.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, ночью 17-19 августа в отдельных районах Южного Урала ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 3 градусов.

Во второй половине недели ночные температуры в целом (исключая заморозки) по области ожидаются в пределах 3-11 градусов выше нуля, в горах и низинах столбик термометра будет держаться в районе +1 градуса по Цельсию. Днем в четверг и пятницу воздух прогреется до +16, +23 градусов.

В субботу ночью синоптики обещают 6-11 градусов выше нуля, в горах и низинах – по-прежнему до +1. Днем существенно потеплеет – до +23, +28 градусов.

В Челябинске ближайшие ночи также теплом не порадуют: в четверг ожидается +8, +10 градусов, в пятницу – 5-7 градусов выше нуля. Днем 18 августа воздух прогреется до +17, +19 градусов. В пятницу столбик термометра доберется уже до 19-21 градуса выше нуля.

В субботу ночью синоптики обещают в областном центре +9, +11 градусов. Днем потеплеет до 23-25 градусов выше нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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