ГК «Южуралзолото» проверит генеральная прокуратура

Группу компаний «Южуралзолото» проверит генеральная прокуратура России. Предмет инспекции – исполнение природоохранного законодательства.
Как сообщили РИА «Новый День» в Генпрокуратуре РФ, в 2021 году по поручению Игоря Краснова прокурорами в Республике Бурятия, Забайкальском крае и Амурской области была проведена проверка исполнения законодательства при осуществлении геологического изучения, разработки месторождений золота и его добычи.
Ее результаты показали, что состояние законности в этой сфере является неудовлетворительным, были выявлены многочисленные нарушения.
Между тем, золото имеет особое значение для экономического развития страны. Несмотря на ограничения на проведение проверок, в целях рационального использования природных запасов разработка его месторождений и добыча требуют постоянного надзора со стороны государственных органов.
«Применяемые в настоящее время технологии добычи россыпного золота не являются природосберегающими, – заявили в Генпрокуратуре. – Зачастую они сопровождаются изменением русел рек и берегового ландшафта, сбросом в водные объекты промывочных вод, содержащих взвешенные частицы глины, песка и химических веществ, деградацией экосистемы.
Сложившаяся ситуация потребовала прокурорского вмешательства. Генеральным прокурором России Игорем Красновым было принято решение о проведении в текущем году дополнительных проверок золотодобывающих предприятий, расположенных в основных центрах добычи драгоценного металла.
На основании поручения Игоря Краснова прокуроры проверят исполнение природоохранного законодательства в деятельности золотодобывающих предприятий страны. По результатам будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования».
Напомним, ГК «Южуралзолото» недавно оказалась в центре экологического скандала: жители Верхнеуральского района обвинили золотодобытчиков в уничтожении реки и гибели животных.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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