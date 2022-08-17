Апартаменты с «качалкой» – можно: депутаты одобрили проект «зеленого пояса» вокруг Челябинска

Профильный комитет областного парламента одобрил создание лесопаркового зеленого пояса вокруг Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Законодательного собрания Челябинской области, сегодня, 17 августа, соответствующий проект поддержали члены комитета по аграрной политике.

Напомним, к идее создания пояса живой защиты вокруг областного центра общественники вернулись в 2021 году. Тогда экологическая организация «Эко-Standart» направила в Общественную палату Челябинской области проект создания «зеленого пояса» вокруг Челябинска.

Правда, инициатива едва не обернулась скандалом: в феврале этого года эко-активисты обвинили ОПЧО в затягивании обсуждения и отказе в выдвижении их проекта на публичные слушания. На что «официальные» общественники возразили: один проект «зеленого пояса» в палату уже внесла мэрия Челябинска, и предложили обсудить проект активистов на единых публичных слушаниях.

Обсуждение состоялось в середине июля. К удивлению многих горожан, представленный на них проект предлагал создание «зеленого пояса», превосходящего по площади как запросы мэрии (16,3 тысячи гектаров), так и требования общественников (22 тысячи гектаров).

«Зеленый пояс Челябинска в проектируемой площади 31 тысяча 750 гектаров составят участки города Челябинска, Копейска, Красноармейского и Сосновского районов, земли лесного фонда Красноармейского, Долгодеревенского, Кременкульского, Смолинского, Еткульского лесничеств и особо охраняемые природные территории – Челябинский, Каштакский и Ужовский боры. Площадь зеленого пояса не может быть уменьшена, только увеличена», – рассказали в пресс-службе законодательного собрания региона.

Согласно требованиям федерального законодательства, в границах лесопарковых зеленых поясов устанавливается ограниченный режим природопользования: запрещаются сплошные рубки лесных и иных насаждений, размещение отходов, разработка полезных ископаемых, создание объектов для переработки древесины, не связанных с развитием лесной инфраструктуры, и также возведение объектов капитального строительства.

При этом в качестве исключения законодательно предусмотрена возможность размещения на этой территории «линейных объектов, объектов здравоохранения, образования, объектов для осуществления рекреационной деятельности, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности». То есть, в рамках зеленого пояса можно строить больницы, тренажерные залы с 20-этажными апартаментами, катки и так далее.

В случае включения в лесопарковый зеленый пояс территорий с более строгим режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности их правовой режим сохраняется.

После того, как региональный парламент одобрит решение о создании лесопаркового зеленого пояса, в течение 180 дней сведения о его границах должны быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»