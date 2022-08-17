В Челябинске отец силой отобрал детей у бабушки

В Челябинске отец и бабушка не могут поделить маленьких детей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандал разгорелся сегодня, 17 августа, в поселке Шагол. Свидетелями шокирующей картины стали соседи женщины, с которой жили две маленькие девочки.

Очевидцы успели снять происходящее на видео и выложить его в социальных сетях. На кадрах мужчина в сопровождении судебного пристава несет одну девочку, рядом несут другого ребенка. Старшей из девочек на вид лет десять. Все это происходит под истошные крики женщины. При этом автор видео заявил, что детей забрали против воли.

Как оказалось, разыгравшаяся сегодня драма – очередная серия противостояния отца и бабушки детей, каждый из которых настаивает на том, что они должны жить с ним.

Когда мать и отец детей развелись, девочки остались с матерью. Но она умерла, и отец решил забрать детей к себе. Бабушка выступила категорически против.

Как пишет «Агентство чрезвычайных новостей» со ссылкой на адвоката женщины, после развода мужчина детьми не занимался. Даже якобы накопил при жизни экс-супруги долг по алиментам в 140 тысяч рублей.

Но суд не внял аргументам бабушки, и решил, что дети должны жить с отцом. Челябинка с таким решением не согласилась, подав апелляцию. Дети не хотят оставаться с отцом, настаивает она.

Но мужчина, видимо, считает иначе. И сегодня он забрал девочек, придя со своей сестрой, судебными приставами и представителями органов опеки.

В Федеральной службе судебных приставов настаивают на правомочности действий своих сотрудников и челябинца. «Судебными приставами Курчатовского района исполнено судебное решение о передаче двух несовершеннолетних детей отцу. После смерти матери девочки проживали у бабушки, которая категорически отказывалась исполнять решение суда, ссылаясь на нежелание детей. В ходе исполнительных действий, к которым были привлечены представители органа опеки, данное утверждение бабушки было опровергнуто. Дети сами пошли с отцом, который и увез дочек», – заявили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Правда, на выложенном в соцсетях видео нет кадров, где девочки идут сами – их несут, а младшая вцепилась в юбку старшей и кричит. Следом буквально бежит женщина – судебный пристав, оборачивается и кому-то говорит: «Бегом!» потом повышает голос: «Бегом я сказала!» и выбегает из кадра. За ней бегут двое молодых мужчин в камуфляжах. А следом, прихрамывая, семенит пожилая женщина и истошно кричит: «Люди, помогите! Детей вороют!». Догнать убегающих она не может.

Тем не менее, бабушке девочек может грозить уголовная ответственность за слишком активное противодействие приставам. Во всяком случае, по итогам сегодняшнего противостояния следователям переданы материалы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту применения насилия в отношении представителя власти, отметили приставы.

Сама бабушка собирается судится дальше, тем более, что, по ее словам, у отца девочек даже нет собственного жилья – он живет в доме престарелой матери.

Отметим, что девочкам положена пенсия по потери кормильца. Возможно, это тоже играет роль в данной истории.

Челябинск, Виктор Елисеев

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