Главу СКР возмутила снисходительность судей к южноуральцу, убившему ребенка

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал обжаловать слишком мягкий приговор зарезавшему падчерицу троичанину.

Как сообщал ранее «Новый День», Троицкий городской суд приговорил местного жителя к полутора годам колонии общего режима, переквалифицировав одно из обвинений по более мягкой статье.

Напомним, трагедия произошла 5 февраля нынешнего года. Тогда пьяный троичанин поругался со своей сожительницей. Причиной стала ревность южноуральца. В пылу ссоры он несколько раз ударил женщину, после чего схватил нож и попытался ударить ее. Удар пришелся на двухлетнюю дочь троичанки, которую та держала на руках.

Дальнейшую расправу остановила бывшая в квартире подруга женщины, отобравшая нож у ее сожителя. Раненого в ногу ребенка доставили в больницу. Однако нож попал в артерию. Малышка потеряла много крови и умерла в медицинском учреждении.

Мягкость приговора возмутила председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. «Следователями регионального следственного управления собран большой объем доказательств по уголовному делу и проведен комплекс экспертиз: судебно-медицинская, психолого-психиатрическая, биологическая, которые подтвердили причастность обвиняемого к совершению преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Однако в ходе судебного процесса преступные действия мужчины были переквалифицированы на часть 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", – отметили в пресс-службе СКР.

Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СКР по Челябинской области Петру Решетникову предоставить доклад о комплексе проведенных следственных действий по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью ребенка и собранной доказательственной базе.

Также глава ведомства поручил Главному следственному управлению СК России подготовить документы для обращения к Генеральному прокурору России о необходимости обжалования столь мягкого приговора за совершение преступления в отношении ребенка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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