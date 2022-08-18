Стараемся, но не слишком: социологи узнали, сколько челябинцев правильно питаются

Социологи узнали у жителей Челябинска, придерживаются ли челябинцы принципов правильного питания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», более двух третей челябинцев стараются правильно питаться. Однако получается это далеко не у всех. Таковы результаты опроса, проведенного социологами Челябинского филиала РАНХиГС среди жителей областного центра.

Большинство участников опроса (70,5%) заявили, что стараются придерживаться принципов правильного питания. Впрочем, удается это лишь 22,8% респондентов. Большинство (47,7%) признались, что они стараются, но получается это не всегда.

Придерживаться правильного питания не составляет особо труда для челябинцев с высшим образованием и высоким уровнем доходов. Кроме того, чаще этот вариант ответа выбирают жители Курчатовского района.

О том, что не всегда получается придерживаться правильного питания, обычно говорят женщины, респонденты в возрасте старше 60 лет, пенсионеры, безработные и временно неработающие. А районная «разбивка» выделяет респондентов с такой позицией в Калининском и Советском районах Челябинска.

Более четверти опрошенных (28,7%) не стараются придерживаться принципов правильного питания. В этой группе чаще представлены мужчины, молодежь в возрасте 18-24 лет, студенты и горожане без высшего образования. Территориально респонденты, выбирающие данную оценочную позицию, представлены в Ленинском, Металлургическом и Центральном районах.

Интересно, что в марте 2020 года челябинцев уже спрашивали об отношении к правильному питанию. Тогда их мнения разделились практически поровну: 47,7% считали свой рацион скорее правильным, а 46,6% – скорее неправильным.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»