Челябинец протаранил две машины, уходя от погони ДПС

В центре Челябинск полиция устроила погоню за неадекватным водителем.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Челябинска, инцидент произошел в Калининском районе областного центра поздно вечером среды, 17 августа.

В 21 час 25 минут сотрудники ДПС попытались остановить для проверки документов автомобиль «Лада Гранта». Однако водитель машины проигнорировал требование полицейских и продолжил движение.

Сотрудники ГИБДД бросились в погоню, включив светозвуковую систему патрульного автомобиля. Пытаясь скрыться, челябинец успел протаранить две машины: возле дома №4 на улице Братьев Кашириных он врезался в ВАЗ 2114, напротив дома №97 по улице Каслинской – с автомобилем «Фольксваген Гольф». На месте последнего ДТП автомобилист и был задержан полицейскими.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил 35-летний водитель «Фольксвагена», ему назначено амбулаторное лечение.

Установлено, что 29-летний южноуралец, управлявший автомобилем «Лада Гранта» на момент задержания находился в состоянии алкогольного опьянения: результаты освидетельствования показали 0,55 промилле в выдыхаемом воздухе. Кроме того, он неоднократно ранее привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения.

В отношении водителя-нарушителя составлены административные протоколы за управление автомобилем в состоянии опьянения, невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства и нарушение правил обязательного страхования автогражданской ответственности.

По факту ДТП также возбуждено административное расследование.

Челябинск, Виктор Елисеев

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