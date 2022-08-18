В пригороде Челябинска машина скорой помощи врезалась в легковушку

В центре Копейска столкнулись скорая и иномарка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла в среду, 17 августа, на пересечении проспектов Победы и Славы.

По информации УГИБДД по Челябинской области, машина скорой помощи ехала с включенными проблесковыми маячками и сиреной. Однако это не оказало необходимого воздействия на 41-летнего водителя автомобиля Toyota Corolla, пересекавшего перекресток на зеленый свет и решившего не пропускать спецтранспорт.

Момент столкновения был зафиксирован камерой уличного наблюдения. Судя по кадрам, микроавтобус врезался в заднюю часть иномарки. От удара легковушку несколько раз развернуло, и она едва не задела двигавшийся во встречном направлении автомобиль.

Известно, что скорая помощь направлялась на вызов. В момент столкновения в ее салоне находились только сотрудники медицинского учреждения. В результате аварии никто не пострадал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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