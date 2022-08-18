За полгода Челябинская область потеряла из-за «черных» лесорубов 80 миллионов рублей

По факту незаконных рубок на Южном Урале возбуждено больше сотни уголовных дел.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, вопросам противодействия преступлениям при использовании лесов и обороте древесины было посвящено заседание координационного совещания руководителей правоохранительных органов региона под председательством прокурора Южного Урала Карена Габриеляна.

Всего в этом году было возбуждено 118 уголовных дел по факту правонарушений в лесной отрасли. При этом, как отмечают представители надзорного ведомства, недостаточны усилия по выявлению фактов хранения, перевозки и переработки незаконно заготовленной древесины для дальнейшей продажи.

Прокурор области обратил внимание присутствующих и на другие проблемы. Так, половина преступлений, связанных с незаконными порубками леса, осталась не раскрыта. Кроме того, требует совершенствования работа по возмещению ущерба, причиненного преступлениями: за полгода его размер превысил 80 миллионов рублей, обеспечено к взысканию только 12 миллионов рублей (15%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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