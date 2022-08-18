В Чесменском районе власть не меняется

Глава южноуральского муниципалитета сохранила кресло.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 18 августа, собрание депутатов Чесменского района утвердил Татьяну Жморщук в должности главы муниципалитета.

За действующего руководителя района проголосовали все 13 депутатов, принявших участие в заседании. Всего в состав муниципального парламента входят 15 человек.

Напомним, в конкурсе на должность главы района приняли участие четыре человека: сама Жморщук, ее первый заместитель Инна Тимашова, депутат районного собрания Константин Олейник и технический директор ООО «ДЕЗ Калининского района» (Челябинск) Михаил Галкин. Однако до финального тура допустили лишь действующего главу и ее зама.

Интересно, что незадолго до выборов губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил район и обрушился с критикой на местные власти. Но кандидатуру Татьяны Жморщук в итоге поддержал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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