Владельцы скинули цену на крупный ТРК на северо-западе Челябинска

Собственники снизили начальную цену ТРК «Фокус» на 205 миллионов рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аукцион по продаже 100% доли ООО «Адреналин», назначенные на 12 августа, не состоялись за отсутствием желающих.

Теперь собственники компании готовы выставить ее на торги, снизив первоначальную цену на 205 миллионов рублей.

ООО принадлежит крупный торгово-развлекательный центр «Фокус», расположенный на улице Молдавской в Курчатовском районе областного центра.

Площадь торгового комплекса составляет около 60 тысяч квадратных метров. В объявлении о продаже отмечается, что он полностью занят арендаторами. В год ТРЦ приносит 429 миллионов рублей, чистая прибыль в 2021 году составила 16,7 миллиона рублей.

Первоначально компанию выставили на аукцион по начальной цене в 2 миллиарда 995 миллионов рублей. Теперь собственник готов начать торги с 2,7 миллиарда рублей. Шаг в аукционе на повышение равен 2% (теперь это 57 миллионов рублей).

Компания принадлежит бизнесмену Владимиру Ланде. Напомним, в 2020 году ТРК уже выставляли на продажу, предложив выкупить его за 4,5 миллиарда рублей. Однако тогда сделка не состоялась.

Челябинск, Виктор Елисеев

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