В Магнитогорске перевернулась машина скорой помощи. Есть пострадавшие

В Челябинской области опрокинулась машина скорой помощи, перевозившая пациента.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области, авария произошла сегодня, 18 августа, около 13:00 на проспекте Ленина в Магнитогорске.
Водитель автомобиля «Луидор» (скорая медицинская помощь), двигаясь с включенной звуковой и световой сигнализацией, по предварительным данным, выехал на перекресток, не убедившись в безопасности маневра, где столкнулся с приближающейся слева «Ладой Ларгус», после чего «скорая» опрокинулась.
В результате ДТП пострадали фельдшер и пациент. Оба они госпитализированы.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.
Челябинск, Виктор Елисеев
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