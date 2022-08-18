В Магнитогорске перевернулась машина скорой помощи. Есть пострадавшие

В Челябинской области опрокинулась машина скорой помощи, перевозившая пациента.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области, авария произошла сегодня, 18 августа, около 13:00 на проспекте Ленина в Магнитогорске.

Водитель автомобиля «Луидор» (скорая медицинская помощь), двигаясь с включенной звуковой и световой сигнализацией, по предварительным данным, выехал на перекресток, не убедившись в безопасности маневра, где столкнулся с приближающейся слева «Ладой Ларгус», после чего «скорая» опрокинулась.

В результате ДТП пострадали фельдшер и пациент. Оба они госпитализированы.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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