До конца августа в Челябинске ограничат движение на оживленных перекрестках

В Челябинске закроют движение на двух крупных перекрестках.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, для проведения работ по замене трамвайных путей будет закрыто движение транспорта на пересечениях проспекта Победы с улицей Косарева и улицы Первой Пятилетки с Артиллерийской. Для трамваев на ближайшие выходные разработаны временные маршруты.

Перекресток проспекта Победы и Косарева будет закрыт с 22 часов 19 августа до 6 часов 29 августа, движение по проспекту ограничено по левым полосам в районе проведения работ.

Перекресток улиц Первой Пятилетки и Артиллерийской также закроют с 22 часов 19 августа, завершить работы планируется до 6 часов 31 августа. По улице Первой Пятилетки на участке от Артиллерийской до Горького вводится ограничение движения.

С 22 часов 19 августа до 06 часов 22 августа движение трамваев на обоих участках проведения работ будет закрыто. Трамваи проследуют по следующим маршрутам:

№5: Завод им. Колющенко – ул. Труда – Трамвайное депо №1;

№14: Трамвайное депо №1 – ул. Российская – ЦХП;

№15: ЧЭМК –ул. Горького – ЧТЗ;

№16: Трамвайное депо №1 – ул. Российская – ул. Кирова – Завод им. Колющенко;

№17: Трамвайное депо №1 – ул. Российская – Медгородок;

№19: Трамвайное депо №1 – ул. Карла Маркса – ЭСПЦ-6;

№22: Трамвайное депо №1 – ул. Кирова – ул. Горького – ул. Чистопольская.

Водителей и пассажиров общественного транспорта просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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