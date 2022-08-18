В Сатке рабочий задохнулся под слоем земли

В Челябинской области проводится проверка по факту смерти рабочего.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, днем 16 августа текущего года на территории промышленного предприятия в Сатке обнаружено тело рабочего подрядной организации.

По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительной информации, мужчина выполнял земляные работы в траншее, когда произошло обрушение земельного склона. Возможной причиной смерти мужчины явилась механическая асфиксия, то есть он задохнулся под слоем земли.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе выполнение требований техники безопасности при производстве работ.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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