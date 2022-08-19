Усиление инжинирингового направления приблизит уральских металлургов к заказчикам

ММК успешно осваивает инжиниринговые компетенции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», созданная на базе Научно-технического центра предприятия инжиниринговая группа позволит компании усилить работу по взаимодействию с ключевыми потребителями своей продукции.

Прямая работа с потребителями в рамках новых и действующих проектов предоставит дополнительные возможности по оптимизации металлопродукции ММК под специфику конкретных деталей и организации проектирования и визуализации новых продуктов, а также позволит развивать направление прототипирования и создания промышленных образцов и проводить специальные испытания в соответствии с техническими требованиями заказчика.

Кроме того, ММК будет активно привлекать научно-исследовательские институты, испытательные лаборатории, проектировщиков и изготовителей производственного оборудования для изучения вопросов, связанных с переработкой металлопроката комбината.

Отдельные элементы подобной практики работы с потребителями уже применяются Магнитогорским металлургическим комбинатом в рамках акцептации металлопроката. Погружение специалистов компании в вопросы, связанные с последующей переработкой продукции ММК, уже приносит позитивные результаты. Благодаря такому взаимодействию в последние годы активно осваиваются наиболее востребованные виды металлопродукции и марки стали, в числе которых особо высокопрочные стали (AHSS) нового поколения для автопрома, коррозионностойкие стали для работающих под давлением магистральных трубопроводов и многие другие.

Обмен опытом и компетенциями между поставщиком и переработчиком металлопродукции представляет большую важность и ценность для обеих сторон, способствует снижению издержек и минимизации рисков при освоении производства и переработки новых видов проката.

Предлагая новый формат сотрудничества в области инжиниринга, ПАО «ММК» развивает свою клиентоориентированность, чтобы максимально эффективно определять и удовлетворять потребности заказчиков, предлагать высококачественную и соответствующую всем требованиям продукцию, а также оказывать необходимую поддержку при ее переработке.

Кроме того, развитие технологий и компетенций при участии инжиниринговой группы позволит компании увеличить долю высокотехнологичных высокомаржинальных видов продукции, обеспечивая стратегическую устойчивость ММК в условиях динамично меняющегося рынка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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