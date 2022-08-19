В южноуральских горах квадроциклист сломал руки и ноги

Южноуралец серьезно пострадал на хребте Уреньга.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, спасатели эвакуировали с самой высокой вершины Златоуста разбившегося квадроциклиста.

Днем 18 августа 34-летний мужчина на квадроцикле подбирал место для трассы будущих спортивных соревнований. Осматривая местность в районе Пугачевской тропы, на второй сопке горы Уреньга он не смог удержать внедорожник и при подъеме на крутой склон опрокинулся.

При падении на камни южноуралец получил множественные сложные переломы рук и ног. К счастью, местность популярна у туристов, многолюдна, и очевидцы ЧП быстро сообщили о нем оперативному дежурному Златоустовского отряда ПСС области.

Оказывая первую помощь, спасатели более 30 минут пытались подобрать положение, в котором пострадавший испытывал бы наименьшие страдания, но сдержать криков боли мужчина не мог. Совместно с сотрудниками пожарной охраны Златоуста, на руках, с максимальной осторожностью почти километр спасатели несли пострадавшего на спинальном щите по крутым тропам к месту, где ожидала машина скорой медицинской помощи.

После осмотра и оказания первой медицинской помощи южноуральца госпитализировали в одну из больниц Златоуста.

Челябинск, Виктор Елисеев

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