В Челябинской области восстановят памятник, давший имя культуре «Страны городов»

Южноуральские археологи получили президентский грант на реабилитацию комплекса Синташта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства культуры Челябинской области, благотворительный фонд «Аркаим» получил грант президента России на реализацию проекта «Синташтинский феномен». Проект направлен на реабилитацию археологического комплекса Синташта, расположенного на территории заповедника.

Общая стоимость работ по развитию Синташты при условиях софинансирования оценивается в сумму более 4 миллионов рублей. Львиную долю (3 миллиона рублей) составил президентский грант. Основным партнером фонда выступает заповедник «Аркаим», сотрудники которого составили костяк команды проекта.

«Проект «Синташтинский феномен» рассчитан на сезон 2022-2023 годов и пройдет в несколько этапов. За это время планируется провести полевые археологические исследования, создать на территории поселения модели двух погребальных сооружений Бронзового века в натуральную величину, разработать новый экскурсионный маршрут и запустить его в работу, установить на территории поселения стенды с пояснительными надписями, оборудовать места для отдыха», – рассказали в пресс-службе министерства.

Также в планах составление и издание научно-популярной брошюры, посвященной археологическому памятнику, и проведение уроков живой истории в школах Брединского района.

Археологический комплекс Синташта находится в 19 километрах от поселка Бреды, на левом берегу одноименной реки, в 50 километрах к югу от Аркаима. Сюда приезжают туристы, однако не так часто.

Хотя именно с Синташты началось изучение всей «Страны городов». Поселение было открыто в 1970-х годах. Люди здесь жили в 21-18 веках до нашей эры. Именно этот комплекс дал наименование синташтинской археологической культуре, больше известной под поэтическим названием «Страна городов», и объединяющей более 20 укрепленных поселений, расположенных на территории Южного Урала и Южного Зауралья, включая Аркаим, Каменный Амбар, Устье и другие.

Челябинск, Виктор Елисеев

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