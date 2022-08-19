Глава южноуральского района вернет бюджету миллион, заплаченный властями за самоуправство

С главы Кизильского района взыскали бюджетные убытки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Агаповский районный суд удовлетворил иск к главе Кизильского района о взыскании убытков в порядке регресса.

Ранее администрация района была вынуждена возместить предпринимательнице убытки, понесенные ею после того, как глава муниципалитета приказал спустить воду из водохранилища на реке Казенщина.

Установлено, что бизнесвумен заключила договору пользования водоемом для разведения пастбищной аквакультуры. Однако, несмотря на это, глава Кизильского района приказал полностью слить воду из водохранилища, что и было сделано. В результате гибели рыбы предпринимательница недополучила прибыли на сумму более миллиона рублей.

По этому факту было возбуждено уголовное дело, но расследование его прекратили в связи с истечением сроков давности. Предпринимательница обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к администрации Кизильского района о взыскании убытков в размере 1 миллиона 58 тысяч рублей.

Суд иск удовлетворил, взыскав требуемую сумму из казны муниципального образования.

«В связи с тем, что незаконные действия главы Кизильского муниципального района привели к существенному ущемлению прав субъекта предпринимательской деятельности, взысканию в ее пользу за счет средств казны муниципального образования понесенных убытков, прокурор Кизильского района обратился в суд с исковыми требованиями к главе о взыскании убытков в порядке регресса», – рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Решение в законную силу не вступило.

Челябинск, Виктор Елисеев

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