В Челябинске оштрафовали бизнесмена, покупавшего информацию о покойниках у полицейских

Директор ритуального агентства осужден за передачу взяток сотрудникам челябинской полиции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Ленинский районный суд Челябинска признал индивидуального предпринимателя виновным в даче взятки.

В суде установили, что с января 2020 по май 2021 года бизнесмен, возглавляющий похоронную контору, передал сотрудникам полиции в общей сложности 220 тысяч рублей. За это полицейские систематически снабжали его информацией о поступающих в дежурную часть их отдела сведениях об умерших и их родственниках.

В ходе предварительного следствия и в судебном заседании челябинец вину в совершении преступлений признал полностью. Судья оштрафовал его на полтора миллиона рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»