«Орлан» из Екатеринбурга в Челябинск все-таки «полетит», но не торопясь

Поезд «Орлан» между Челябинском и Екатеринбургом планируют запустить грядущей осенью. Но это будет не совсем то, о чем заявлял южноуральский губернатор.

Как уже сообщал «Новый День», 10 июня на совещании по развитию внутреннего туризма на территории УрФО губернатор Алексей Текслер заявил: «Мы планируем запустить маршрут по типу «Ласточки» от Челябинска до Екатеринбурга в этом году. Маршрут скоростного поезда пойдет через Аргаяш, Верхний Уфалей и Кыштым». Утверждалось, что время в пути будет «чуть больше, чем на автомобиле, но гораздо меньше, чем на других поездах».

Главу Южного Урала тут же раскритиковали: ветка не электрифицирована, поэтому никакие «Ласточки» по озвученному пути «летать» не могут. Выкручиваться за губернатора пришлось региональному миндортрансу: ходить будет не «Ласточка», а дизель-поезд «Орлан», который может развивать скорость до 120 км в час, заявили в ведомстве.

В способностях «Орлана» никто не сомневается, но обозначенная скорость – это максимальный показатель, достижимый при идеальных условия, а дорога между двумя мегаполисами, идущая через Уфалей и Кыштым, не просто не идеальна, а весьма проблематична.

Поэтому предшественник «Орлана» – рельсовый автобус РА-2, ходивший по этой ветке 15 лет назад, не мог двигаться быстрее 80 км в час и проходил маршрут за 4 – 4,5 часа (в зависимости от расписания поездов, обладающих большим приоритетом). Новый «Орлан» будет таким же «степенным».

В министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области сообщили, что поезд планируется пустить в октябре, на маршруте, который, как и планировалось, пройдет через Верхний Уфалей, будет 5 остановок. Время в пути составит 3 часа 56 минут.

То, есть по сути, широко разрекламированный «новый проект» губернатора Текслера оказался возрождением старого рельсового автобуса, ходившего еще при губернаторе Сумине.

Челябинск, Павел Зварзин

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