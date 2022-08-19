Южный Урал вошел в число пилотных регионов по обкатке информационной системы «Моя школа»

В Челябинской области запускают суперсервис «Моя школа».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центр управления региона Челябинской области, одна платформа объединит в себе образовательный контент, электронный журнал, расписание и социальную сеть. Доступ к ней будет у учителей, школьников и родителей.

«Челябинская область вошла в 15 пилотных регионов, где запускается федеральная государственная информационная система «Моя школа». С 1 сентября ее начнут внедрять в учебных заведениях региона», – рассказали в структуре областного правительства.

Предполагается, что родители смогут здесь видеть оценки ребенка, иметь доступ к электронному дневнику и журналу. При этом действующая на данный момент областная система – электронный дневник и журнал – останется. Но также появится возможность получить все данные и через ФГИС «Моя школа». Развитие системы предполагает и создание электронного портфолио ученика. В нем будут отображаться оценки, результаты экзаменов, участие в соревнованиях и олимпиадах. Портфолио будет доступно на Госуслугах в разделе «Мое образование».

«Для учителя сервис будет удобен тем, что там собран весь образовательный контент. Педагог сможет его использовать на уроках и давать электронные задания на дом. Предполагается, что данная платформа позволит формировать индивидуальный процесс обучения. Если у ребенка есть прогресс, ему не имеет смысла топтаться на месте со всеми остальными, он может пойти по продвинутой программе. А если у школьника есть проблемы в обучении, то система составит для него понятный курс для повторения материала. Это, конечно, пока перспектива будущего», – пояснил директор регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас.

Доступ к бесплатному образовательному контенту для учителя сегодня стоит остро, признают в правительстве региона. Раньше школы платили за информационные ресурсы и их качество было разным. В Челябинской области наиболее распространена платформа – «Учи.ру». Но она охватывает не все предметы и не все возрасты. Иногда педагоги вынуждены использовать от трех до четырех таких ресурсов, отмечают чиновники.

Суперсервис «Моя школа» также станет и социальной сетью для учеников, педагогов и родителей. Там можно будет общаться в чатах и по видеосвязи.

Насколько реальными окажутся планы создателей суперсервиса, можно будет судить после его запуска. Пока попытки использования аналогичных систем упирались в потолок посещаемости. Так, действующая на протяжении многих лет областная электронная система не вызывала нареканий лишь до перевода учащихся региона на дистанционное обучение в связи с пандемией коронавируса. Сразу после этого она не выдержала наплыва посетителей. В результате система зависла, а процесс дистанционного обучения остановился: школьники даже не могли получить домашнее задания, так как войти в электронный дневник не было возможности.

После решения этой проблемы сложности не прекратились: дистанционные ресурсы продолжали страдать от перегрузок, видеоуроки зачастую «висли». В итоге многие педагоги решили не искушать судьбу и минимизировали формы онлайн-взаимодействия с учениками, иногда ограничиваясь выдачей им заданий для выполнения дома, которые те должны были сделать после самостоятельного освоения материала.

Челябинск, Виктор Елисеев

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