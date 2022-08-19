В центре Челябинска посреди дороги провалился асфальт

В центре Челябинска провалилась дорога.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, из-за провала грунта ограничено движение автотранспорта по улице Лесопарковой в сторону проспекта Ленина, в связи с аварией на сетях водоснабжения МУП «ПОВВ» в районе дома №10 по улице Лесопарковой.
В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.
Автомобилистов просят скорректировать свои маршруты.
Движение автотранспорта на участке будет восстановлено после полного устранения аварийной ситуации.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube