В центре Челябинска посреди дороги провалился асфальт

В центре Челябинска провалилась дорога.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, из-за провала грунта ограничено движение автотранспорта по улице Лесопарковой в сторону проспекта Ленина, в связи с аварией на сетях водоснабжения МУП «ПОВВ» в районе дома №10 по улице Лесопарковой.

В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.

Автомобилистов просят скорректировать свои маршруты.

Движение автотранспорта на участке будет восстановлено после полного устранения аварийной ситуации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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