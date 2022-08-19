Поклонники «Гарри Поттера» встретятся с полюбившимися героями в спин-оффе

Джоан Роулинг готовит сериальный спин-офф «Поттера».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», объединившиеся Warner Bros. и Discovery договорились с Джоан Роулинг о создании спин-оффа серии о Гарри Поттере. Об этом сообщило британское издание Daily Mail.

Как пишет автор издания Элисон Бошофф со ссылкой на свои источники в Лондоне, сделка была заключена, по крайней мере, шесть месяцев назад, и сценаристы уже работают над сериалом, связанным с миром Гарри Поттера, который, скорее всего, предназначен для потокового сервиса Warner HBO.

Одной из причин создания еще одной франшизы о Поттере можно считать не слишком удачные результаты, продемонстрированные другой серией фильмов, снятых по романам британской писательницы – «Фантастические твари».

В WBD крайне неохотно комментируют любую информацию о возможных переговорах с Роулинг. Между тем, встреча владеющей всеми правами на «Поттериану» писательницы с генеральным директором Дэвидом Заславом, возглавившим компанию в апреле этого года, состоялась в июне, и, по словам автора издания, «все прошло хорошо».

«Warner Bros. нужно быть слепым, чтобы не захотеть последовать примеру Disney, которая выпустила успешные телевизионные спин-оффы своих франшиз «Звездные войны» и «Marvel», – пишет Элисон Бошофф.

Тем более, что мир Гарри Поттера – это не только романы и фильмы. Так, в октябре в одном из парков Нью-Йорка откроется иммерсивное шоу по мотивам «Поттерианы» «Запретный лес». Вчера, 18 августа, стартовала продажа билетов, которые обойдутся в 25 долларов на ребенка и 36 долларов на взрослого. Такие же шоу запланированы в ближайшее время в Вирджинии и Чешире. А в следующем году выйдет видеоигра «Наследие Хогвартса».

Челябинск, Виктор Елисеев

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