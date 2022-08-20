В поселке под Челябинском пропала школьница

12-летняя школьница пропала в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полиция и волонтеры начали поиски 12-летней школьницы. Объявление о поисках распространил поисковый отряд «Легион-СПАС».

Девочка ушла из дома в поселке Западный Сосновского района в пятницу, 19 августа. С тех пор о ней ничего не известно.

Она была одета в черную кофту, черные брюки, белую водолазку. На ногах – черные кроссовки с белой подошвой.

Фото: группа «Легион-СПАС – поиск пропавших жетей Челябинск», VK

Всех, кому что-либо известно о местонахождении школьницы просят позвонить на телефон горячей линии отряда (351) 2-777-911 или обратиться в любой отдел полиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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