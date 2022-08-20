Автомобилистам Челябинска рассказали, как объехать закрытый участок дороги в центре города

Коммунальщики продолжают устранять аварию, приведшую к провалу грунта в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии Челябинска, в связи с коммунальной аварией на сетях водоснабжения сегодня, 20 августа, закрыто движение по улице Лесопарковой в районе дома №10.

Возможны объезды по улицам Сони Кривой, Смирных, Витебская.

Ограничение будет действовать до полного устранения аварийной ситуации.

Водителей просят корректировать свои маршруты.

Напомним, движение автотранспорта на этом участке было закрыто в пятницу, 19 августа, после того как в дорожном полотне образовалась дыра.

Челябинск, Виктор Елисеев

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