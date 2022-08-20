Пропавшую под Челябинском девочку-подростка нашли

В Сосновском районе закончили поиски пропавшей школьницы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полиция обнаружила 12-летнюю жительницу поселка Западный Сосновского района. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Напомним, девочка ушла из дома в пятницу, 19 августа. Раньше она не убегала от родителей, поэтому, не дозвонившись до ребенка, они обратились в полицию.

Выяснилось, что все это время школьница была у своего друга. Сейчас она уже находится дома.

Челябинск, Виктор Елисеев

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