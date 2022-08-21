В уральском поселке незваные гости растерзали несколько десятков гусей

В Сосновском районе после ночного нападения погибли десятки гусей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в поселке Сагаусты Сосновского района.

Неизвестные животные напали на хозяйство многодетной матери-одиночки. Из 32 гусей в живых остались лишь пятеро. От пятерых птиц почти ничего не осталось, остальных загрызли. «Я в половину первого ночи свет выходила выключать на улицу, никого не было. А шесть часов утра уже гуси были мертвы, цитирует «Агентство чрезвычайных новостей» хозяйку подворья. – Следы собачьи. Может, волки. Полиция зафиксировала и уехала…".

Интересно, что ни лая собак, ни криков живности никто не слышал. Южноуральцы уверены, что незваные гости пришли из леса. Теперь женщина боится за детей, тем более что одному из них скоро придется одному добираться до остановки для поездок в школу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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