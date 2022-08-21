В Челябинскую область вернется 30-градусная жара

Воздух на Южном Урале раскалится до 30 градусов выше нуля.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в понедельник, 22 августа, в регионе ожидается переменная облачность, в восточной половине местами небольшие дожди, возможны грозы, утром местами туманы.

Температура воздуха ночью будет +8, +13 градусов по Цельсию, в горах и низинах – до +2. Днем воздух прогреется до 25-30 градусов жары.

В Челябинске в ночь на понедельник синоптики обещают +10, +12 градусов. Днем горожан ожидает 27-29 градусов выше нуля.

Если верить данным службы «Гисметео», нелегко придется челябинцам на протяжении все предстоящей недели: дневные температуры будут держаться ближе к отметке +29 градусов, чему не помешают даже обещанные к середине недели дожди. Ночью столбик термометра будет находиться у отметки +17, +18 градусов. Жара отступит в Челябинске лишь в воскресенье.

Челябинск, Виктор Елисеев

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