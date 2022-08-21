В Челябинской области после гибели семьи с годовалым ребенком в ДТП возбудили уголовное дело

В Челябинской области возбудили уголовное дело после гибели на мокрой трассе семьи с ребенком.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, расследование находится на контроле надзорного ведомства.

Трагедия произошла в субботу, 20 августа, на 66 километре автодороги «Черноречье-Бреды».

В 14:50 54-летний водитель автомобиля Skoda Octavia в условиях дождя не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался лоб в лоб с Chevrolet Aveo.

В результате ДТП 35-летний водитель Chevrolet, его 34-летняя супруга и годовалый ребенок получили смертельные травмы.

Водитель автомобиля Skoda госпитализирован с травмами в лечебное учреждение. Установлено, что за период 2021-2022 он 66 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

️По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 5 статьи. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

️Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой Варненского района на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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