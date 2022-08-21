В Челябинской области дерево рухнуло на балкон жилого дома. Есть пострадавшие

В Миассе дерево упало на жилой дом.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло у многоквартирного жилого дома №104 по улице Уральской. Об этом горожане рассказали в паблике «Инцидент Миасс».
«Много раз обращались в ЖЭК, чтобы сухостой спилили, – написали южноуральцы. – Никто не нашу просьбу не отозвался. Дерево упало на балкон, разбило стекла».
По словам автора поста, в результате инцидент пострадал человек. Ему понадобилась медицинская помощь.
Челябинск, Виктор Елисеев
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