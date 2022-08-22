В Челябинске двое детей упали с балкона третьего этажа

В Челябинске маленькие брат и сестра упали с балкона многоквартирного дома.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Советском районе областного центра. Об этом горожане рассказали в социальных сетях.

По словам очевидцев, около 4:00 минувшего воскресенья с балкона третьего этажа дома на улице Обской упали двое маленьких детей. Оба были одеты в куртки и шапки. Как рассказывают челябинцы, перед этим мальчик и девочка звали мать.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию о ЧП подтвердили. В силовом ведомстве не исключают, что дети могли прыгнуть с балкона в поисках матери: ночью они были в квартире одни, им стало страшно, а выйти через дверь, чтобы пойти искать родительницу, они не смогли.

Сейчас дети трех и пяти лет находятся в больнице. По словам горожан, у них достаточно серьезные травмы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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