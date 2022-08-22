В Челябинской области двое рабочих погибли в колодце

В детском лагере на Южном Урале погибли рабочие.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, трагедия произошла в субботу, 20 августа, на территории одного из детских лагерей в Увельском районе, рядом с поселком Хомутино.

Двое рабочих, одному из которых было 17 лет, другому – 19, проводили работы по откачке воды и очистке колодца для подачи воды. Спустившись вниз, один из них не смог самостоятельно подняться наверх и задохнулся. Второй молодой человек, пытаясь оказать помощь товарищу, также спустился на дно колодца, но и он выбраться не смог.

Спасатели с использованием защитных костюмов и дыхательных аппаратов, предназначенных для работ в агрессивной среде, обнаружили тела погибших под водой, на глубине около десяти метров, подняли на поверхность и передали сотрудникам полиции. Ведется расследование причин ЧП.

Челябинск, Виктор Елисеев

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