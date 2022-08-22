Ростехнадзор нашел на ЧМК 160 нарушений

Уральское управление Ростехнадзора выявило нарушения требований промышленной безопасности на объектах ПАО «ЧМК».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора), ведомство выявило 160 нарушений требований промышленной безопасности при эксплуатации 8 опасных производственных объектов II класса ПАО «Челябинский металлургический комбинат».

Специалисты Ростехнадзора установили, что при эксплуатации технологического оборудования не выполняются основные задачи производственного контроля.

Так, были представлены недостоверные сведения, характеризующие опасный производственный объект, по заключениям экспертизы не выполнены мероприятия в отношении технических устройств либо зданий и сооружений, допущена эксплуатация газового оборудования без документов.

Кроме того, сотрудники надзорного ведомства обнаружили, что контрольно-измерительные приборы на оборудовании, работающем под избыточным давлением, эксплуатируются с истекшим сроком поверки, а также не обеспечена безопасная эксплуатация грузоподъемных механизмов.

В отношении юридического лица и 6 должностных лиц ПАО «ЧМК» возбуждены дела об административных правонарушениях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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