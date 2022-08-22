Мэрия Челябинска заплатит 450 тысяч рублей за инвалидность подростка

Власти заплатят 450 тысяч рублей за падение несовершеннолетней челябинки на скользком тротуаре.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд рассмотрел апелляционное представление прокурора Металлургического района Челябинска по иску о взыскании с администрации города компенсации морального вреда в связи с полученной девушкой-подростком травмой от падения на тротуаре.

Установлено, что в феврале 2021 года ученица гимназии № 96, которой было тогда 15 лет, переходя дорогу неподалеку от здания образовательного учреждения, поскользнулась на тротуаре и упала на проезжую часть.

В результате падения девочка получила закрытый перелом голени со смещением отломков и другие повреждения. В ходе лечения ей проведено несколько операций, в настоящее время устанавливается инвалидность.

Причиной падения ребенка явилось ненадлежащее исполнение обязанностей по обработке улицы противогололедными материалами, пришли к выводу сотрудники прокуратуры.

Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании в пользу школьницы компенсации морального вреда.

Металлургический районный суд Челябинска требования прокурора удовлетворил частично, взыскав с мэрии в пользу родителей челябинки 350 тысяч рублей.

Не согласившись с таким решением, представитель гособвинения обжаловал его в апелляционную инстанцию.

Судебная коллегия Челябинского областного суда по гражданским делам согласилась с доводами прокурора, указав, что «судом первой инстанции не выяснены тяжесть причиненных несовершеннолетней физических и нравственных страданий, не учтены индивидуальные особенности и возраст несовершеннолетней, не дана надлежащая оценка длительности лечения».

В итоге размер компенсации увеличили до 450 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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