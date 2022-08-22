Застройщика, обвиняемого в краже 19 миллионов при строительстве детского сада в Аше, оставили в СИЗО

Директор южноуральской строительной компании, обвиняемому в мошенничестве, продлили срок ареста.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, директор СК «Флагман» проведет в СИЗО еще два месяца.

Ранее застройщику было предъявлено в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия челябинец в период с мая 2018 по май 2020 года при выполнении государственного контракта по строительству детского сада в Аше похитил более 19 миллионов рублей, предоставив к оплате документы с завышенным объемом фактически выполненных работ, а также ложные сведения о приобретенных и использованных материалах.

Первоначально Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал бизнесмену меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 22 августа текущего года. Теперь этот срок продлили до 13 октября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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