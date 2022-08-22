Власти Челябинска отдадут почти миллиард рублей старым знакомым

В Челябинске вновь не состоялся аукцион на право заключения контракта стоимостью почти миллиард рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», контракт на выполнение работ по содержанию технических средств регулирования дорожного движения и обустройства дорог Челябинска (содержание светофоров, системы управления ими, установка дорожных знаков и ограждений) в 2022-2025 годах достался АО «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» (ранее ОАО «СМЭУ ГАИ»). Данные об этом опубликованы на портале госзакупок.

Аукцион на право заключения муниципального контракта с начальной стоимостью 967,2 миллиона рублей был объявлен 1 августа. Однако до 17 августа (дата окончания приема) заявку на участие подало лишь АО «СМЭУ». В итоге торги были признаны несостоявшимися, а подрядчиком станет единственный участник. «По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке. Заявка соответствует требованиям», – говорится на странице лота.

Основными задачами подрядной организации станут, согласно техзаданию, поддержание технических средств регулирования дорожного движения в технически исправном состоянии и функциональном взаимодействии между собой, выявление возникающих повреждений, неисправностей и их устранении в установленные сроки.

Контракт с АО «СМЭУ» мэрия заключит по максимальной цене.

Отметим, что в настоящее время это же предприятие выполняет в Челябинске аналогичные работы. Это право компания получила в 2019 году. Тогда трехгодичный контракт стоимостью 631,7 миллиона рублей достался ей также после признания торгов несостоявшимися.

Челябинск, Виктор Елисеев

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