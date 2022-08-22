11-летняя девочка погибла после наезда пьяного водителя в Магнитогорске

В Челябинской области пьяный водитель насмерть сбил 11-летнюю жительницу Магнитогорска.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области, трагедия произошла вечером воскресенья, 21 августа.
В 19:35 в Магнитогорске на улице Полевой 49-летний водитель автомобиля «Киа Спортейдж» сбил 11-летнюю девочку, переходившую дорогу в неположенном месте. От полученных травм школьница скончалась по пути в больницу.
Сотрудники Госавтоинспекции установили, что у южноуральца 16 лет общего водительского стажа. К административной ответственности за нарушения ПДД он не привлекался. Однако в момент совершения ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, показатели паров этанола в выдыхаемом воздухе составили 0,3 миллиграмма на литр.
За управление транспортным средством в состоянии опьянения в отношении магнитогорца возбуждено дело об административном правонарушении. Кроме того, по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.
Челябинск, Виктор Елисеев
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