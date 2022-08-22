11-летняя девочка погибла после наезда пьяного водителя в Магнитогорске

В Челябинской области пьяный водитель насмерть сбил 11-летнюю жительницу Магнитогорска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области, трагедия произошла вечером воскресенья, 21 августа.

В 19:35 в Магнитогорске на улице Полевой 49-летний водитель автомобиля «Киа Спортейдж» сбил 11-летнюю девочку, переходившую дорогу в неположенном месте. От полученных травм школьница скончалась по пути в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что у южноуральца 16 лет общего водительского стажа. К административной ответственности за нарушения ПДД он не привлекался. Однако в момент совершения ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, показатели паров этанола в выдыхаемом воздухе составили 0,3 миллиграмма на литр.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения в отношении магнитогорца возбуждено дело об административном правонарушении. Кроме того, по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»